رشا مهدي تبدأ تصوير أحدث أعمالها "سر إلهي"

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية رشا مهدي اليوم تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد "سر إلهي" في مدينة 6 أكتوبر ، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج المخرج المصري رؤوف عبد العزيز.
المسلسل من المتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتشارك في بطولته روجينا، ومحمد ثروت.
مسلسل "سر إلهي" مؤلف في 15 حلقة، من بطولة الممثلة روجينا، رشا مهدي، محمد ثروت، وغيرهم، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحاً كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل انحراف، ورمضان 2023 بمسلسل ستهم.
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