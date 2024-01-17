مخاطر الإدمان والزواج المبكر ضمن نقاشات قصور الثقافة بالشرقية

ياسر رشاد - القاهرة -

نظم فرع ثقافة الشرقية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق عقد بيت ثقافة أبو حماد لقاء بعنوان "الإدمان وطرق الوقاية منه" أداره الإعلامي هاني صبري، استهل خلاله محمد عبد الفتاح حديثه موضحا مفهوم الإدمان مشيرا إلى أنه يعني الاستسلام الجسدي والنفسي لعادة أو أدوية معينة.

وأضاف أن الإدمان يؤثر على عمل الجسم والدماغ ويترتب عليه أضرار ومشاكل وخيمة للفرد تؤثر على علاقاته الاجتماعية في المجتمع.

من جانبه تحدث أشرف عبده - مدرب بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن أعراض الإدمان وتأثيرها السلبي على حياة الإنسان ومنها فقدان القدرة على ضبط النفس، واختتم حديثه موضحا جهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة، جاء ذلك في حضور رشا عزت رئيس الوحدة المحلية بالقطاوية، وسوزان الشافعي مدير البيت.

من ناحية أخرى أقام قصر ثقافة فاقوس محاضرة بعنوان "مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث" ناقش خلالها د.فريد مسلم مخاطر الزواج المبكر أو ما يسمى بزواج القاصرات.

وأوضح في حديثه أن ظاهرة الزواج المبكر أو ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، نظرا لما تتعرض إليه الفتاة من مشاكل صحية ونفسية واجتماعية.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي خاطر، أعد قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير لقاء بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية، تحدثت خلاله منى عدايل عن دور الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان في المجتمع، بينما أعدت مكتبة صفط زريق لقاء بعنوان "الوعي المجتمعي"، أوضح خلاله محمد حسن هيكل سكرتير الوحدة المحلية، مفهوم الوعي المجتمعي ودوره في إعداد أمة واعية ومتقدمة، أعقبه ورشة رسم حر للأطفال باستخدام الألوان المائية والفلوماستر والخشبية.