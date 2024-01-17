هيفاء وهبى فى حوارها لـ«الخليج 365»:  «وصلتلها» رسالة تفاؤل مع العام الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - سعادة الجمهور وتعليقاته أهم من نسب المشاهدة والاستماع

«جورى» شخصية سينمائية جديدة.. والتمثيل قربنى من الناس

فخورة بنجاح أعمالى فى الدراما.. وأبحث عن قصة جديدة للعودة

النجمة اللبنانية هيفاء وهبى واحدة من النجمات التى تظل فى مكانة خاصة للغاية فى قلوب الجمهور العربى، فهى النجمة التى يعشقها الجميع ويعشق فنها واستعراضها المبهر، ودائمًا ما تكون صاحبة الإطلالة المميزة سواء من خلال أعماله الغنائية الجديدة أو السينمائية والدرامية وحتى إطلالة الحفلات التى يتهافت عليها الجمهور.

نجحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أن تؤكد للجمهور والنقاد أنها فنانة شاملة قادرة على تحقيق النجاح فى شتى المجالات الفنية، فعن نجاح أغنياتها حدث ولا حرج، وكذلك أعمالها السينمائية والدرامية، فهى من المطربات القلائل التى استطاعت دخول عالم التمثيل وتحقيق نجاح كبير حتى أصبحت من أهم نجوم الشباك فى كل موسم تتواجد فيه.

طرحت هيفاء وهبى أغنية جديدة بعنوان «وصلتلها»، وهى الأغنية التى حققت نجاحًا كبيرًا للغاية مع الجمهور سواء على المنصات الرقمية للأغانى وصفحات «السوشيال ميديا» وموقع المشاهدة «يوتيوب»، حيث تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة فى اليوم الأول لطرحها.

وفى سياق آخر تواصل هيفاء تصوير فيلمها الجديد «جورى» والتى تعود من خلاله لساحة السينما، وتقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عن جميع أعمالها السابقة.

فى حوار مع الخليج 365 تحدثت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن أحدث أغنياتها «وصلتلها» وهى الأغنية التى تعاونت فيها مع الملحن الراحل محمد النادى، وعن فيلمها الجديد « جورى» التى تستأنف تصويره ورؤيتها للساحة الفنية.

* أغنية جديدة بعنوان «وصلتلها» بشكل مختلف وجديد.. حدثينا عنها؟

- «وصلتلها» هى رسالة لكل من يسمع الأغنية، رسالة لكل شخص يريد بدء حياة جديدة وتفاؤل عدم الاستسلام للحزن أو المشكلات التى تواجه، فكلمات الأغنية أثرت فى بشكل كبير، وشعرت بأنها مست قلبى، ولذلك دخلت تسجيلها على الفور بداية صيف العام الماضى 2023، ولكن لم أكن استقررت على موعد طرحها، ولكن فوجئت بوفاة صديقى الراحل الملحن محمد النادى المبدع والذى يعد عنصر كبيرًا وأساسيًا فى نجاح الأغنية، فقررت طرحها على الجمهور للاحتفال معهم بالعام الجديد ولتكون رسالة بداية جديدة للناس فى العام الجديد، وسعيدة بكم التعليقات وردود الأفعال التى وصلتنى عن الأغنية وتحقيقها نجاحًا كبيرًا فى جميع أنحاء الوطن العربى.

* أغنية بعنوان «وصلتلها» وقبلها بأشهر قليلة أغنية بعنوان «مابضعفش»، هل توجه هيفاء اهتمامها لنوع معين من الأغانى خلال الفترة القادمة؟

- ليس نوعًا بعينه، ولكن كل أغنية جديدة لا بد أن تكون ذا هدف ومعنى للناس، هذا ما ما أعمل عليه دائمًا فى كل عمل جديد أقدمه للناس، سواء كانت أغنية أو فيلمًا أو مسلسلًا دراميًا، حتى الأغانى الخفيفة والصاخبة تكون هدفها هو إسعاد الناس وفرحتهم، أما بخصوص، وفى النهاية كلتا الأغنيتين مختلفة عن بعضها تمامًا ولا يوجد بينها أى تشابه، ولكنها أغانٍ ذات معنى، فهذا هو التشابه الوحيد بينها.

* نعيش عصر الأغانى «السنجل» و«اليوتيوب» والمنصات.. هل انتهى زمن الألبومات؟

- لم ينته زمن الألبومات، ولكن الجمهور يريد سماع أغنية جديدة كل فترة من المطرب، فهذا هو التطور وهذا هو نظام عملنا جميعًا كمطربين، وهذا أفضل بالنسبة لنا وبالنسبة للجمهور، لأنه أصبح طرح ألبوم كامل يضم أغانى كثيرة، من الممكن أن يوجه الناس اهتمامهم لأغنية واحدة أو عدد قليل من الأغانى وأغانٍ أخرى لا تلقى اهتمامًا، بالرغم أن هذه الأغانى ممكن طرحها كـ«أغانى سينجل» وتلقى نجاحًا كبيرًا واهتمامًا، فهذا الأسلوب يعطى للأغانى حقها وكذلك يستمتع به الجمهور فلمَ لا، وفى النهاية كل الأغانى التى تطرح تباعَا هى البوم جديد.

* هل أصبحت نسب المشاهدة والاستماع هى معيار النجاح؟

- هناك معايير كثيرة للنجاح أهمها بالنسبة لى تعليقات الناس وفرحتهم بالأغنية، يأتى بعد ذلك نسب المشاهدة والاستماع، لأنها من الجمهور، وهذا أصبح طبيعة العصر الحديث، فلم تعد هناك مبيعات مثلما كان يحدث فى الماضى، ولكن كما ذكرت الأهم من أى شىء هى فرحة الناس وسعادتهم وتعليقاتهم بالأغنية، ولذلك أتمنى دائمًا أن أقدم الأغانى التى تسعد الناس وتفرحهم وتفيدهم أيضاً، فهذا هو عملنا ورسالتنا للجمهور الذى نعمل له ومن خلاله.

بعيدًا عن الأغنية.. ماذا عن فيلمك الجديد «جورى» التى تواصلين العمل فيه؟

- «جورى» فيلم جديد وقصة جديدة ومختلفة، وستكون شخصيتى فيه مفاجأة كبيرة للناس، وجذبتنى القصة الرائعة التى كتبها المؤلف «هيثم سعيد»، وجذبتنى رؤية المخرج مرقس عادل، خاصة أنى كنت أبحث عن تقديم عمل رومانسى على شاشة السينما، بعد تقديم العديد من القصص والشخصيات التى تدور فى إطار الأكشن والكوميديا فى آخر أعمالى، ومتحمسة للغاية للفيلم وإن شاء الله يعجب كل الناس فى جميع أنحاء الوطن العربى.

* هل هناك موعد مبدئى لعرض الفيلم؟

- انتهيت من تصوير المشاهد الأولى خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 2023 بمدينة الإنتاج الإعلامى، وكذلك عدد من المشاهد الخارجية، ومتوقفين فترة لبناء الديكورات والتجهيز، ومن المقرر أن نعود خلال الأيام القليلة القادمة لاستئناف التصوير، ولم نحدد موعد العرض حتى الآن لأننا ما زلنا فى بداية التصوير ولم يتحدد أى شىء، ولكن أتمنى أن يكون العرض قريبًا وخلال العام الجارى 2024.

* كيف كان تأثير السينما على مشوار هيفاء وهبى؟

- السينما والتمثيل بشكل عام من أهم الخطوات التى أقدمت عليها فى مشوارى الفنى، لأنها قربتنى كثيرًا من الجمهور، وأصبح لى بخلاف الأغانى أعمال تستطيع الحياة لسنوات مع الناس، فالسينما دائمًا بالنسبة للمطرب عامل مهم وكبير بشرط امتلاك الموهبة، ولذلك لاشك أن السينما والتمثيل عمومًا كانا لهما تأثير إيجابى كبير على علاقتى بالجمهور، خاصة أن المطرب تكون شخصيته بعيدة نوعًا ما عن الجمهور بحكم أنهم يسمعون أغنياته ويشاهدون فقط على مسرح الحفلات، ولذلك كنت مهتمة بالبداية بتصوير أغنياتى حتى أكون قريبة أكثر من الناس والجمهور.

* هل يمكن أن نشاهد هيفاء وهبى مجددًا فى دراما رمضان؟

- بالطبع أتمنى التواجد دائمًا بعمل قوى ومهم، فحتى الآن قمت بتقديم ستة أعمال درامية فخورة بها جميعًا وبنجاحها مع الناس وسط موسم قوى للغاية وهو دراما رمضان، وكانت هذه الأعمال أيضاً خطوة كبيرة فى مشوارى الفنى، ولكن منذ آخر أعمالى «أسود فاتح» عام 2020، لم أجد سيناريو مناسبًا للعودة إلى الدراما وتقديم عمل جديد، ولكن مؤكد عندما سأجد السيناريو المناسب والشخصية التى تبهرنى لتقديمها فى الدراما سأوقع العقود وادخل«لوكيشن» التصوير على الفور.

فيلموجرافيا

ألبومات هيفاء وهبى

2002 هو الزمان

2005 بدى اعيش

2006 فراشة الوادى

2008 حبيبى انا

2010 بيبى هيفا

2012 ملكة جمال الكون

2018 حوا

أفلام هيفاء وهبى

2008 بحر النجوم

2009 دكان شحاتة

2014 حلاوة روح

2022 أشباح أوروبا

2023 رمسيس باريس

مسلسلات هيفاء وهبى

2014 كلام على ورق

2015 مولد وصاحبه غايب

2016 مريم

2017 الحرباية

2018 لعنة كارما

2020 اسود فاتح