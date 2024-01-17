صابرين: «مسار إجبارى» مباراة كوميدية مع عصام عمر

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى الفنانة صابرين دائمًا لتقديم الأدوار المختلفة والمتميزة التى تتناول من خلالها بعض القضايا من واقع الأسرة المصرية، وتسلط الضوء على مشكلات المجتمع، ودائمًا ما تختار الأعمال التى تحمل أفكاراً جديدة فى مختلف تفاصيلها، وتكون الأحداث فيها مركزة جداً ومشوقة وذات إيقاع سريع، وتجذب الجمهور».

بعد نجاحها فى آخر أعمالها مسلسل «أعمل إيه» والذى دارت أحداثه فى 45 حلقة تخوض تجربة جديدة بمسلسل 15 حلقة يعرض فى رمضان المقبل 2024.

كشفت صابرين عن دورها فى «مسار إجبارى» المكون من 15 حلقة، والذى انطلق أول مشاهده منذ أيام تصويره، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى، مشيرة إلى أن كل حلقة فى المسلسل بها مفاجآت وأنها تجسد دور الأم بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحاسيس وطبيعة المواقف التى تواجهها.

وأشارت الفنانة صابرين إلى أنها متحمسة للعمل لأنه مع المخرجة نادين خان، واعتبره مباراة تمثيلية مع النجم عصام عمر.

كما أعربت عن سعادتها أيضاً بالعمل مع المنتجة دينا كريم، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية فى نفس الوقت.

وأكدت صابرين أن العمل الدرامى هو ما يفرض عدد الحلقات، فهناك أعمال أحداثها تتحمل العرض فى أجزاء أخرى يمكن إنجازها فى عدد أقل، ومسلسل « مسار إجبارى» من هذه النوعية تدور أحداثه فى 15 حلقة تكون مكثفة وسريعة وبعيدة عن التطويل والمط فى السيناريو، أما مسلسل «أعمل إيه» أحداثه دارت فى 45 حلقة، لأنه كان مليئًا بالأحداث والشخصيات، والذى يكون له دور مهم ومؤثر فى الأحداث.

وعن المعايير التى تعتمد عليها فى اختيار أدوارها قالت: «أكثر شىء أعتمد عليه فى اختيار أدوارى هو الدور الذى يستفزنى، كما أننى أختار الدور الذى أشعر به إنى أقدم شيئًا جديدًا لم أقدمه من قبل، فسأكون سعيدة حينما أجسده.

مسلسل «مسار إجبارى» من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن آخر أعمال صابرين فى الدراما مسلسل «أعمل إيه؟» من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبدالحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبدالعزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبدالمنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

وتنتظر صابرين عرض فيلم «الملحد» خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره العام قبل الماضى، ويشاركها فى بطولته أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا،، تارا عماد، نجلاء بدر، أحمد السلكاوى ومن تأليف إبراهيم عيسى وموسيقى تصويرية راجح داود وإخراج ماندو العدل، ويتناول العمل قضية التطرف الدينى.

وتقدم من خلال الفيلم دورًا جديدًا، حيث تجسد شخصية زوجة الفنان محمود حميدة، ووالدة الفنان أحمد حاتم، وسيكون العمل مليئًا بالأحداث الشيقة والممتعة.