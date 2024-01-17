الشاعر جمال سويد يدعم منتخب مصر بأغنية «ملوك إفريقيا»

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الشاعر جمال سويد الجمهور بضرورة دعم منتخب مصر في مشوار البطولة الإفريقية للعام الجاري 2024، والتي خاض منتخبنا الوطني مباراته الأولى بها أمام موزمبيق وانتهت بالتعادل.



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وأضاف سويد: "نحن في بداية مشوار البطولة والقادم أهم، وسنطرح أغنية جديدة بعنوان «ملوك إفريقيا» غناء المطرب مصطفى غانم لدعم وحماس اللاعبين.

وتابع: "الأغنية مقرر بدء إذاعتها خلال الساعات القادمة على القنوات وعبر اليوتيوب وذلك بالتزامن مع بدء البطولة الأفريقية التي يشارك بها منتخب مصر لكرة القدم في تحدي جديد لأبطال القارة".



يذكر أن فريق عمل أغنية «ملوك أفريقيا» قاموا بطرح البرومو الدعائي الخاص بالأغنية، تمهيدا لطرحها بالكامل على موقع المشاهدة العالمي «يوتيوب» خلال الساعات القليلة القادمة.



جدير بالذكر أن أغنية «ملوك أفريقيا» غناء وألحان المطرب مصطفى غانم، كلمات الشاعر جمال سويد وتوزيع يوسف الفايد، ميكس وماستر محمد جودة وباص جيتار ماجد يحيي وجيتار أحمد المهدي والإشراف الفني هديى علي.



وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، وموزمبيق، والرأس الأخضر، وًيطمح الجمهور واللاعبين لتحقيق اللقب الغالي والغائب عن المنتخب المصري لما يزيد عن أربعة عشر عاما، منذ التتويج بالبطولة للمرة الأخيرة عام 2010، والثالثة على التوالي تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة.

الشاعر جمال سويد

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم

المطرب مصطفى غانم