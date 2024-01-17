خروج فادي خفاجة من المستشفي بعد تعرضه لحادث سير

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان فادى خفاجة لحادث سير وخرج من المستشفى بعد التأكد من حالته الصحية.

ونشرت عن تطورات الفنانة منة جلال صورته وكتبت قائلة : "فادى فى الرعاية المركرة تحت الملاحظة عشان يطمنوا على المخ لما العربية اتقلبت وهو الحمد الله فى تحسن".

وأضافت: التحريات قالت أن عجلة القيادة اختلت فى يد خفاجة مما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطي فى الطريق وإصابته بارتجاج فى المخ وجرح قطعي بفروة الرأس ولا يمكن استجوابه.

وتابعت: تحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود مصاب بأحد الشوارع بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة الفنان فادى خفاجة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سوق الكانتو

وشارك فادي خفاجة مؤخرا في رمضان الماضي 2023، بمسلسل "سوق الكانتو"، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وكان حرص الفنان فادى خفاجة على طمأنة جمهوره على حالة والده الصحية مؤخرا.

ونشر صورة لوالده عبر حسابه الشخصي على فيس بوك وكتب قائلًا: "ما أصعب أن ترى والدك مريضًا طريح الفراش ويتألم لأنك لا تملك له إلا الدعاء له بالشفاء لأن الشافي هو الله عز وجل فالطبيب مجرد وسيلة سخرها الله تعالى لإنفاذ ما قدره الله تعالى، دعواتكم".



يذكر أن فادي خفاجة تعرض منذ أسابيع قليلة لحادث سير مروع ونجا من الموت، وأكد أن إصابته عبارة عن كدمات بسيطة، مشيرًا أن دعوات جمهوره له هى سبب نجاته، مقدما الشكر لدعمهم وسؤالهم عنه بعد الحادث.

وحرص على كشف تفاصيل الحادث حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، عملت حادثة وعربية خبطتنى وحصل شوية كدمات بسيطة، وربنا سبحانه وتعالى قدر ولطف، أحب أشكر من كل قلبى كل اخواتى وأهلى وأصحابى ومتابعينى اللى كلمونى امبارح سواء على الموبايل أو رسائل الواتس أو على الفيس بوك وسألو عليا ودعولى، ربنا يخليكم ليا ومنحرمش منكم أبدا ولا من دعمك يا أغلى الناس، دعوات المحبين والمخلصين هيا اللى نجتنى، أشكركم بجد، فعلا حب الناس نعمة كبيرة أوى من ربنا عز وجل".