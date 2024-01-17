صوفيا فيرغارا تنفتح على حياتها كإمرأة عزباء وتتحدث عن الرجال في نيويورك-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - قالت النجمة صوفيا فيرغارا البالغة من العمر 51 عامًا إنها تأمل في "قضاء المزيد من الوقت" في مدينة نيويورك لأنها تفضل الرجال هناك وذلك في حلقة الأربعاء من برنامج The Tonight Show الذي يقدمه جيمي فالون.



وقالت فيرغارا للمضيف البالغ 49 عاماً: "أنا أحبها، ومن لا يحب مدينة نيويورك؟"، أضافت :"إنهم الأشخاص، إنها الطاقة. أعتقد أن لدي المزيد من الخيارات مع الرجال أيضًا. أنا عازبة الآن!"

وأضافت مبتسمة: "لذا، في نيويورك لا يوجد ممثلون أو مخرجون فقط، أعتقد... سأقضي المزيد من الوقت في نيويورك، وهناك أيضًا طعام رائع هنا في نيويورك أيضًا"، وقال فالون :""هناك طعام رائع عند الخروج في مواعيد غرامية. هذا أفضل، نعم،" ووافقته الممثلة.

وتأتي تعليقات فيرغارا وسط طلاقها من جو مانغانيلو (47 عامًا) بعد سبع سنوات من الزواج والذي تم الإعلان عنه في يوليو من العام الماضي.

وفي نوفمبر، بدا أن الممثلة بدأت بالفعل في المواعدة، حيث شوهدت وهي تتناول العشاء مع جراح العظام جاستن سالمان في لوس أنجلوس.