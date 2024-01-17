ممثلة مصرية وطليقة ممثل مصري شهير تتعرض لحادث سير مروع

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية المعتزلة لورا عماد، طليقة الممثل المصري شريف منير، لحادث سير مروع

ونشرت لورا عماد فيديو لسيارتها، وعلقت كاتبة: "عمري ما عملت حادثة في حياتي ,و طول عمري بقول ان الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت انت بتعرف تسوق،وان اللي ربنا كتبهولك حتشوفه، وإنك متملكش في نفسك ولا في اللي حواليك حاجه غير انك تدعي لنفسك و للي حواليك ان ربنا يحفظنا و يلطف بينا".



وأضافت: أما اهم اكتشاف اكتشفته آن الزحمة أمن بكتير من الشوارع الفاضية السريعه الجازبه لمحبي السرعة ….اما الحاجه التانيه اللي عارفاها من زمان، ان اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس أتكسر قلبهم لأنهم حبوك من قلبهم.بشكرك يا رب إني مكسرتش قلب حد واني طلعت منها علي خير.ربنا يحفظكم كلكم و يحفظ اولادكم من شر الطريق و شر الناس المستهتره و ان محدش مات حتي لو كان هو إللي غلطان لإني مش عارفه كنت حبقي عامله ايه لو كان حد مات حتي و إن كان هو الغلطان،ارجوكم ارحموا أهاليكم و متموتهمش و هما عايشين.



