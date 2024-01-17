ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية غادة نافع رسالة إلى روح والدتها الممثلة والمنتجة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي وذلك خلال زيارة إلى قبرها بمدافن الواحات وذلك برفقة زوجها العراقي آزاد والحفيد الوحيد أحمد وعدد من أفراد أسرتها.

وشاركت نافع في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة لها من أمام قبر والدتها وكتبت عليها الرسالة التي عبرت فيها عن افتقادها الشديد لها وكتبت :"«أمي العزيزة.. لقد علمتيني أن أتحلى بالصبر في أي موقف، أتخيل أبدا أنني سأضطر إلى السماع لهذه النصيحة لنسيان ألم فقدانك. وإن قضاء يوم واحد بدونك، ليس فيها أي فرح أو سعادة.. كنت كل شيء لي يا أمي العزيزة».

لقد مرت 4 أعوام منذ أن فقدت دعمك ورعايتك وبدونك الحياة مؤلمة جدا بالنسبة لي لدرجة أنني أخشى التفكير في بقية حياتي دونك يا أمي العزيزة.. أراك في الجنة إن شاء الله».

إشارة إلى أن الممثلة المصرية الراحلة ماجدة توفيت في مثل هذا اليوم 16 يناير 2020 في القاهرة عن عُمْر ناهز 89 عاماً بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة.



كانت هذه تفاصيل خبر غادة نافع برسالة إلى روح والدتها ماجدة الصباحي من أمام قبرها في ذكرى وفاتها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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