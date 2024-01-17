دومينيك بورسيل ممثل من الطبقة العاملة الى العالمية .. وهكذا قرر أن يصبح ممثلاُ

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي دومينيك بورسيل المولود في إنجلترا لأب نرويجي وأم أيرلندية، في سن الثانية، انتقل دومينيك وعائلته من إنجلترا إلى بوندي في سيدني ثم انتقلوا إلى الضواحي الغربية.

بعد تجربة البستنة قرر أن يصبح ممثلاً أثناء مشاهدة فيلم الحرب Platoon (1986). نظرًا لخلفيته من الطبقة العاملة، بدا التمثيل خيارًا غير مرجح جدًا للمهنة، لذلك لم يتابعه إلا بعد مرور بعض الوقت. درس في المسرح الأسترالي للشباب (ATYP) ثم التحق لاحقًا بأكاديمية أستراليا الغربية للفنون المسرحية حيث التقى بزوجته المستقبلية ريبيكا ودرس مع هيو جاكمان. في عام 1997، سجل دومينيك دورًا في المسلسل التلفزيوني Raw FM (1997) ثم حصل على دور في Mission: Impossible II (2000)، الذي تم تصويره في أستراليا. أصبح نجما تلفزيونيا. وفي عام 2000، فاز في يانصيب البطاقة الخضراء ويعيش الآن في لوس أنجلوس مع عائلته. تم رصده من قبل مستكشف المواهب الأمريكية وكان يعمل باستمرار بأدوار في فيلم Equilibrium (2002)، والبرنامج التلفزيوني John Doe (2002)، وBlade: Trinity (2004)، وفي فيلم الإثارة القادم Three Way (2004) و دراما تلفزيونية بوليسية جديدة، Strut.