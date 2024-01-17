آيتن عامر لـ ياسمين عبد العزيز بعد حديثها عن الخيانة عقب انفصالها: "احنا مالنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة آيتن عامر، على حديث الفنانة ياسمين عبد العزيز عن عدم خيانة العوضي لها طوال فترة زواجهما، وذلك بعد انفصالهما رسميا خلال الساعات الماضية.

وكتبت آيتن، عبر حسابها على إنستجرام: "انتي ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب دي حاجة تخصكوا انتوا بس".

وأضافت: "ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير.. انتوا الإتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا".

وكانت ياسمين عبد العزيز، كشفت حقيقة خيانة العوضي لها وكونه سببا في الانفصال، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شئ قدري (مش بإيدينا)".

وكانت "ياسمين"، أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه، لتنفصل عنه في يناير 2024.

وكانت "ياسمين" كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.