مايا دياب عن ظاهرة انفصال الفنانين: "الفنان في زمننا لا يقدر إلا بطلاقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على ظاهرة انفصال الفنانين التي انتشرت مؤخرًا في الوسط الفني وكان آخرها إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز طلاقها رسميًا من الفنان أحمد العوضي وسط صدمة جمهورها ومتابعيها.

ونشرت "مايا"، أكثر من تعليق على هذه الظاهرة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X"، قائلة: "بتطلع فنانة بتعلن طلاقها، الغرض شئ خاص فيها ويمكن إشهار لأسباب بتعنيها فيقوم الوطن العربي بيتناول الموضوع بتفاصيل لا تمت للواقع بصلة، بتعرفوا كام مرة بتجرحوها وتقهروها؟، بتعرفوا هي بأي وضع نفسي".

وأضافت: "الفنان يقدر بأعماله ولكن في زمننا لا يقدر إلا بمدى تورطه بما هو خارج عن المألوف أما النجاح فهو تحصيل حاصل، زمن ردئ يليق بالكثيرين وليس الكل".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز، أعلنت انفصالها رسميا عن الفنان أحمد العوضي، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45.

وأعلنت "ياسمين" الخبر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه، لتنفصل عنه في يناير 2024.

وكانت "ياسمين" كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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