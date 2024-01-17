محمد اسماعيل - القاهرة - تعليقات الجمهور بعد حديث ياسمين عبد العزيز عن الخيانة عقب انفصالها

تفاعل الجمهور مع حديث الفنانة ياسمين عبد العزيز وتدوينتها الأخيرة عبر السوشيال ميديا عن حقيقة تعرضها للخيانة من الفنان أحمد العوضي وكونه سببا في انفصالهما.

وأسدلت ياسمين عبد العزيز، الستار حول هذا الأمر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شئ قدري (مش بإيدينا)".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يعني مش هترجعوا؟" ، "ياسمين يا جميلة استهدوا بالله أحمد عسل وبيحبك وانتي تستاهلي الخير فكروا ويا رب يجمعكم على خير أمين" ، "أنا حزينة جدًا" ، "قدر الله وما شاء فعل أهم شئ الاحترام المتبادل" ، "ربنا يجمعكوا تاني على خير" ، "ربنا يصلح بينكم" ، "ربنا يصلح الحال وترجعوا أحسن من الأول" ، "ملناش دعوة ارجعوا اتصالحوا لو سمحتم".

كما علقت الفنانة أيتن عامر: "انتي ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب دي حاجة تخصكوا انتوا بس، ربنا يعملكوا الخير ويعوضكم خير، انتوا الاثنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا".

كانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه، لتنفصل عنه في يناير 2024.

وكانت "ياسمين" كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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