بالفيديو-أغنية "عل حب ستوب" لـ ليال عبود وعلي الديك تدخل الترند وتحطم الأرقام

ميرنا وليد - بيروت - بعد يومين على طرحه، حقق الديو الغنائي الذي جمع الفنانة اللبنانية ليال عبود والفنان السوري علي الديك ما يقارب الـ300 ألف مشاهدة للكليب الخاص به على يوتيوب والذي حمل توقيع المخرج عادل سرحان.



وتربعت الأغنية في المرتبة السادسة بالترند على يوتيوب والأغنية التي حملت عنوان "عل حب ستوب" كتب كلماتها أحمد قصيبه، ولحنها علي الديك، توزيع وتسجيل روجيه أبي عقل، صولو رودي سليمان.

وكانت ليال كشفت لموقعنا أن تجددها في التعاون مع علي الديك لم يسبب اي تكرار او ملل لدى جمهورها بل بالعكس كانت هناك مطالبة لاعادة لقائهما في أعمال جديدة وقالت:"المهم أننا تجددنا ولم نقف في مكان محدد وهنا سر النجاح الذي نحققه سوياً في كل مرحلة من المراحل."

وأضافت أن "ما يجمعهما هو الصداقة والثقة والعمل على الوصول الى إنتاجات جيدة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الموجود في الساحة الفنية من أعمال غنائية" .



و