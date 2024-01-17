دوا ليبا تجاهر بعلاقتها مع كالوم تيرنر ويتبادلان القبل أمام الكاميرات في الشارع-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - دوا ليبا أصبحت مستعدة للإعلان عن علاقتها بحبيبها الجديد الممثل البريطاني كالوم تيرنر رسمياً لأنها أحضرته إلى واحدة من أكثر المناطق الساخنة حيث تم تصويرها في لوس أنجلوس، وتبادلت القبل مع رجلها أمام الكاميرات.

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وقد رصدت المغنية الشهيرة وهي متوجهة إلى سوشي بارك في WeHo ليلة أمس الثلاثاء مع كالوم تورنر الذي كانت تتسكع معه كثيرًا مؤخرًا. حسنًا، وكل التكهنات حول كونهم في علاقة عاطفية كانت صحيحة لأنهما أثبتا الأمر بقبلة.

وكان الثنائي يغادران في الممشى إذ إن هذا هو المكان الذي يقصده المشاهير طوال الوقت في لوس أنجلوس، خاصة إذا كانوا يريدون رؤيتهم خارجًا. لذا، فإن حقيقة قيام دوا بمقابلة كالوم هنا تتحدث عن الكثير وهو مجرد التقدم الطبيعي التالي لكيفية سير الأمور بالنسبة لهما خلال الأسبوع الماضي.(ترجمة الفن)