لأول مرة انتخاب ملكة جمال أميركا وهي فرد ناشط في الخدمة العسكرية -بالفيديو والصور

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أول إنجاز من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية وذلك خلال حفل انتخاب ملكة جمال البلاد، إذ إنه وللمرة الأولى في تاريخ هذا البلد يتوج فرد نشط في الخدمة العسكرية بهذا اللقب، فقد فارت الملازم ثاني ماديسون مارس وهي تعمل طيارة مقاتلة في سلاح الجو الأميركي ملكة جمال أميركا لعام 2023 وذلك في حفل أقيم في أورلاندو بـ فلوريدا.



وفازت مارش بلقب ملكة جمال أمريكا في حفل شهد مشاركة 51 متسابقة، وكانت الوصيفة الأولى هي إيلي برو من تكساس، وقدمت مارش شكرها لعائلتها وأصدقائها ومدربيها، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء تكريمًا لوالدتها، وأكدت على أن النساء اللاتي شاركت معهن في المسابقة يمتلكن لطفًا وذكاءً وموهبة وشغفًا.

وتبلغ مارش من العمر 22 عامًا، وتتابع دراستها في كلية هارفارد كينيدي في كامبريدج، ماساتشوستس، وقبل أن تدخل عالم الجمال، كانت قد تلقت تدريبًا في ناسا مرتين، وتتمتع برخصة طيارة خاصة، قبل تكريس وقتها لمكافحة سرطان البنكرياس بسبب فقدان والدتها بسببه في عام 2018.