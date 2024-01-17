ألبوم عمرو دياب " مكانك " الأعلى إستماعاً للمرة الثالثة على التوالي

ميرنا وليد - بيروت - يتصدر ألبوم الفنان المصري عمرو دياب للأسبوع الثالث على التوالي قائمة الأغاني الأعلى استماعا عبر احدى التطبيقات . للموسيقية في مصر.

ومنذ طرحه حقق ألبوم "مكانك" أعلى معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق وذلك على مدار الأسابيع الماضية.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 كانون الأول بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

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