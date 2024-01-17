حمص وحلاوة.. محمود الليثي ينتهي من تسجيل "صعبان عليا"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى المطرب محمود الليثي والمطرب الأمير عبد الله، من تسجيل أغنيتهما الجديدة "صعبان عليا"، من فيلم حمص وحلاوة.

والأغنية من كلمات مصطفى الشاعر، والحان محمد عبد السلام و توزيع باسم منير زيزو.

وطرح الفنان محمود الليثي مؤخراً، أغنية "أخوك يشرف بلد" بالتعاون مع الفنان عمر كمال من فيلم "حمص وحلاوة" المقرر طرحه الفترة المقبلة.

أبطال حمص وحلاوة

يشار إلى أن “حمص وحلاوة” بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى .

وكان طرح المطرب محمود الليثي أغنيته الجديدة بعنوان "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى.

وأغنية “الجدع” لمحمود الليثي من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير.

"ماتعتبونيش"

وطرح مؤخرا المطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وطرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، مؤخراً، أغنية بعنوان "نظرة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وكان تصدر المطرب الشعبي محمود الليثي المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغنياته التي تحمل عنوان “سيبك من اللي خلع”.

كما تخطت مشاهدتها المليون مشاهدة خلال يومين من طرحها.

أغنية سيبك من اللي خلع غناء عصام صاصا ومحمود الليثي- توزيع كيمو الديب.

سيبك من اللي خلع

كلمات أغنية “سيبك من اللي خلع”

تقول كلمات الأغنية: “سيبك اللي خلع كان فقري ومش وش دلع اتشقيت بالارض اتبلع راح من بعدينا فين مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا بكره يتمنى يقابلنا سيبوه يعيشلو يومين ياللي انت فاكر ان انت فرقت شوف انت فين وانا فين دلوقت يابني انت كنت مجرد وقت وعيشت لك كام يوم حلوين اصل اللي مبدأه للقرشين ما يتقلعش من الرجلين آخر الطمع هيوديك فين يابني انت عايش الدور على مين نظرة عينكي اكتر حاجه شدتني ليكي ومن ساعتها انا مش ناسيكي ولا غيبتي يوم عن بالي ده انا ياما قبلت ما شوفتش يوم في جمالك بنت انتي اللي زيك مهما قولت ملكة ومقامك عالي روح قلبي دي النص اللي يخص انتي اللي ساكنه القلب وبس دايما معاكي بالحب بحس ده انا بعشقك اكتر من نفسي يا نن عيني من جوه يا روحي اللمسه منك تشفي جروحي هروح وراكي مطرح متروحي بس انتي حني عليا وحسي مش كل شوية تشغل دماغك عليا انا مستعد اديك عينيه بس انت اسلك معايا مشكلتك انك دايما فاكر ان مفيش منك يابني انت الغرور هيجنك ده انت حكايتك حكاية”.

وكانت آخر أعمال الفنان محمود الليثي أغنية “الغل مني هاريكم”، بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية سطلانة.

تقول الأغنية:"الغل مني هاريكم بس الهزار مداريكوا بصحى وبنام وسطيكوا مخنوق ومحروق دمي ده اللقمة لو على غش أنا مش هاكل معلش عاملوني بمية وش، وإزاي معاكوا هسمي؟ مستنين وقعتي، وإزاي وأنا بصحتي؟ سكتكوا غير سكتي مش ماسك إلا يمين أنا أبيض ابن حلال وماليش في قولنا وقال السمعة عال العال وأنا ضهري رب معين مظبوط مع المظبوط، من أجل راجل أموت علشان أكون محطوط في حديد وفي دوامات شبعان على الطبلية وبقدر الأخوية مش مبدأ المادية طيرت ياما ألوفات لو ع الفلوس سداد بصرف في أي ميعاد".

وكان طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "ماتعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وجاءت كلمات الاغنية كالأتي: “ما تعبتبونيش.. مين أنت مين قول لنا وأحكي حكايتنا معاك، وكنت إيه قبلنا وقبل ما قابلناك، مين أنت مين قلنا وكنت إيه قبلنا قبل ما قابلنك، خنت عيشنا وملحنا قبل ما قابلناك، ما تعتبونيش خلاص زهقت، لو الشيطان وزكم براحتكم عيشوا معاه وشوفوا إيه في مخكم وأنا ونصيبي وياه، ناري ونار غلبي.. طيب مين وقف جمبي ما تعبونيش خلاص زهقت، من ندل إيه مستني منه هتاخد إيه ده اللي شبع من جوعة ما يتعتبش عليه، بفلوسنا نضفناكم قبلينا كنتم إيه ما تعبتونيش خلاص زهقت”.