بحضور هالة صدقي وإلهام شاهين ودينا.. العرض الخاص لفيلم "الملكة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "الملكة" في كايرو فستيفال مول بحضور أبطاله وصناع العمل بأحد السينمات.

وحضرت الفنانة هالة صدقي والفنان تامر فرج، الفنانة راندا البحيري، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة دارين حداد، الفنانة دينا، الفنانة عفاف مصطفى، الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي.

واحتفلوا معًا بالفيلم على السجادة الحمراء للعرض الخاص والتقطوا عددا من الصور التذكارية.

تدور أحداث "الملكة" في إطار كوميدي حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى ماجدة للعديد من المضايقات لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها وتستطيع الحصول على كامل حقوقها منهم.

الفيلم بطولة باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، محمد رضوان، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.