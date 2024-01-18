طليقة شريف منير تنجو من حادث سير (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نجت الفنانة المعتزلة لورا عماد طليقة الفنان شريف منير من حادث سير مروع تعرضت له مساء الأربعاء.

ونشرت لورا، فيديو لسيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عمري ما عملت حادثة في حياتي و طول عمري بقول إن الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت انت بتعرف تسوق، وإن اللي ربنا كتبهولك حتشوفه، وإنك متملكش في نفسك ولا في اللي حواليك حاجه غير انك تدعي لنفسك و للي حواليك ان ربنا يحفظنا و يلطف بينا".

وتابعت: "أما أهم إكتشاف اكتشفته ان الزحمة أأمن بكتير من الشوارع الفاضية السريعة الجازبة لمحبي السرعة، أما الحاجة التانية اللي عارفاها من زمان، إن اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس اتكسر قلبهم لأنهم حبوك من قلبهم.. بشكرك يا رب إني مكسرتش قلب حد واني طلعت منها علي خير".

وأضافت: "ربنا يحفظكم كلكم ويحفظ أولادكم من شر الطريق وشر الناس المستهترة وإن محدش مات حتى لو كان هو اللي غلطان لإني مش عارفة كنت حبقي عامله ايه لو كان حد مات حتي و إن كان هو الغلطان،ارجوكم ارحموا أهاليكم ومتموتهمش وهم عايشين".

يذكر أن، شريف منير أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته لورا في شهر سبتمبر الماضي، ونشر بوست عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وعلق: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب".