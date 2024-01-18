مي عمر جريئة وهنادي مهنا أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أقوى من العاصفة".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها إطلالة أنيقة لها، عبرحسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب مجرد كذبة نقولها لأنفسنا لنجد المعنى في فوضى العواطف".

سهر الصايغ

ظهرت الفنانة سهر الصايغ، بصورة "سيلفي"، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

ثراء جبيل

كشفت الفنانة ثراء جبيل، عن إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، استعرضت خلالها "وشم" على ذراعها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

غادة طلعت

خطفت الفنانة غادة طلعت، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، بصحبة صديقها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث إطلالة لها.

آية سماحة

كشفت الفنانة الشابة آية سماحة، عن إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ديانا كرزون

ظهرت الفنانة ديانا كرزون، بصحبة زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " تذكر دايما أن لديك أسرة تحبك".

ليال عبود

نشرت الفنانة ليال عبود، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.