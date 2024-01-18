بعد رحيله.. مي فاروق تنعى المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة مي فاروق، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار الذي رحل عن عالمنا الأربعاء 17 يناير الجاري.

ونشرت "مي" صورة المايسترو الراحل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "وداعًا المايسترو الكبير عبد الحميد عبد الغفار، خالص عزائي لأسرته الكريمة".

على جانب آخر، كانت مي فاروق احتفلت مؤخرا بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي، وكان آخر ظهور لها برفقته في عزاء والدة الفنانة لطيفة الذي أقيم يوم الجمعة 12 يناير في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

كما أحيت مي فاروق، العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وكان آخر مشاركاتها الفنية بـ "حفلة أم كلثوم" التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية نهاية شهر ديسمبر الماضي بقيادة المايسترو سليم سحاب.

يذكر أن، مي فاروق تحل ضيفة مع الفنان ريهام عبد الحكيم بإحدى حلقات برنامج "أنغام" تقديم النجمة أنغام والمقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبل على قناة "dmc".

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