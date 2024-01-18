سوسن بدر تتصدر بوستر مسلسل"حدوتة منسية" استعدادًا لعرضه على"CBC"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، استعدادًا لبدء عرضه على قناة "CBC" يوم 27 يناير الجاري.

ونشر الفنان محمد علي رزق أحد أبطال المسلسل، البوستر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلاله عدد من نجوم المسلسل وهم الفنان أحمد فهيم، الفنانة عبير صبري، الفنانة نانسي صلاح، الفنان محمود حجازي، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله حدوتة منسية إبتداء من يوم السبت 27 يناير على قناة سي بي سي وسي بي سي دراما، معانا يا رب".

تدور أحداث مسلسل "حدوتة منسية" حول امرأة تملك مصنع رخام تجد نفسها في مواقف صعبة وعليها مواجهة كل شئ في ظل وجود زوجها.

يذكر أن، محمد علي رزق يشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ومسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان ياسر جلال، وفيلم "درويلة" بطولة الفنان محمود عبد المغني، إلى جانب فيلم "في عز الضهر" والذي يتعاون خلاله لأول مرة مع الممثل العالمي مينا مسعود.

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