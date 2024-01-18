ظهور عفريت بين الحاضرين في حفل توزيع جوائز إيمي.. إليكم القصة

ميرنا وليد - بيروت - ارتدى أحد الحاضرين في حفل توزيع جوائز إيمي زياً كاملاً لعفريت مرعب.

وتبين أن الممثلة الأميركية برينسيس بوبي هي التي ظهرت على المسرح مع فريق برنامج دراغ ريس التلفزيوني، وهي ترتدي زي أخضر مرعب، وذلك بعد الإعلان عن فوز البرنامج بجائزة برنامج المنافسة المتميزة.

ولفت زي برينسيس بوبي المميز أنظار عشاق برنامج دراغ ريس، إذ كانت تفاصيل الوجه الاصطناعي مغطاة بالكامل بطلاء الجسم الأخضر، بالإضافة إلى التجاعيد والأنف المتدلي والأذنين المدببتين.

كما ارتدت برينسيس بوبي ثوباً أخضر مطوياً يتميز بخط رقبة من دون حمالات، وحاشية غير متماثلة في الأسفل، كما أضافت على إطلالتها قلادة وأقراط من اللؤلؤ تتناسب مع هذا ازي المرعب.

واختارت بوبي حقيبة يد تم تصنيعها خصيصاً لها باللون الأخضر المتطابق مع لون الزي، وتتميز بصورة رمزية لزي "العفريت"، ومرصعة برؤوس الدمى والزخارف، مع مقبض مطرز من الأكريليك.



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