مقطع فيديو لـ إبنة ظافر العابدين يحدث ضجة واسعة.. وجمالها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد الإنترنت تداول مقطع فيديو لابنة للممثل التونسي ظافر العابدين، ظهرت فيه وهي تغني.

ولفتت ياسمين ظافر العابدين الأنظار بجمالها الرائع الذي جمع بين العربي والغربي، خصوصاً بعدما أصبحت شابة.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل محبي ظافر، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمال الفتاة الصغيرة، وأثنوا على لطافتها ونعومتها، كما أشاروا إلى الشبه الكبير بينهما وبين والدتها الفنانة البريطانية جوان.

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تغني أغنية "For Good" للفنانين كريستين تشينوويث وإنديانا مينزيل.

وارتدت ياسمين خلال غنائها على المسرح، صميصاً أبيض اللون وربطة عنق سوداء، وهو اللباس الرسمي في المدارس التونسية.



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