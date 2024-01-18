لقاء غير متوقع، براد بيت وحبيبته في مكان واحد مع عائلة أنجلينا جولي… اليكم التفاصيل

واجه براد بيت لقاء غير متوقع مع عائلة زوجته السابقة أنجلينا جولي في افتتاح معرض جاجوسيان في بيفرلي هيلز. وبحسب شاهد عيان، كان من الملاحظ مدى صعوبة تواجد “براد” في نفس المكان الذي تواجدت فيه عائلة أنجلينا، خاصة أنها لم تكن غرفة كبيرة. وأضاف المصدر: “لاحظ الكثير من الناس مدى حرج وجود براد في نفس الغرفة مع عائلة أنجلينا، وهي ليست مساحة واسعة”.

وخلال الحدث، كان “بيت” برفقة صديقته إيناس دي رامون، وبحسب ما ورد أشار الثنائي إلى والد أنجلينا، جون فويت، وشقيقها، جيمس هافن. وذكر شاهد العيان أن جيمس كان ودودًا وسلّم على براد، لكنهما لم يدخلا في محادثة. وشوهدا وهما يقفان منفصلين طوال معظم الحدث ويتحدثان مع الأصدقاء. ويعتقد أن “بيت” لم يكن على علم بأن عائلة انجلينا ستتواجد في افتتاح المعرض.

بدا بيت أنيقًا في سترة جلدية بنية اللون مع ياقة غامضة، مع قميص بولو وجينز وحذاء من جلد الغزال. وفي الوقت نفسه، اختارت صديقته، إيناس دي رامون، قميصًا أبيض اللون بدون أكمام تحت سترة صوفية باللون البيج، وسروالًا جلديًا أسود اللون، وحذاءً مطابقًا.

وكان من بين الحضور أيضًا زوج بريتني سبيرز السابق، سام أصغري، الذي التقط صورة شخصية مع براد بيت وشوهد لاحقًا وهو يتحدث مع جيمس وجون. حرص اصغري على ذكر مدى حبه لبراد بيت قبل أن يعود ويتفاعل مع عائلة أنجلينا.

ودخلت جولي وبيت في معركة قضائية تتعلق بحضانة أطفالهما

فمنذ طلاقه من أنجلينا جولي في عام ٢٠١٦، دخل “بيت” في معركة حضانة مثيرة للجدل على أطفالهما الستة. على الرغم من كونهما أصبحا منفصلين من الناحية القانونية منذ مارس ٢٠١٩، إلا أن مشاكل حضانتهما لا تزال قائمة. ظهرت تقارير حول العلاقات المتوترة مع بعض أطفالهما، حيث أسقطت زهراء بيت من اسمها الأخير في حفل تعريفي لنادي نسائي بالكلية، وأدلى باكس بملاحظات سلبية عن والده في الماضي.

ورغم التحديات، يبدو أن بيت يتقدم بشكل إيجابي في حياته الشخصية. لقد كان على علاقة مع إيناس دي رامون منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وظهر لأول مرة على السجادة الحمراء بعد عام. وذكر مصدر مقرب من بيت أنه يقدم دي رامون كصديقته وأنها تجعله سعيدا للغاية.

يلقي اللقاء في افتتاح المعرض الفني الضوء على تعقيدات علاقاتهما بعد الطلاق والجهود التي تبذلها جميع الأطراف للتغلب على هذه المواقف الحساسة.