بالصورة- تامر حسني بعمل فني جديد.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري تامر حسني عن عمل فني جديد له، دون الكشف عن تفاصيل العمل.

وشارك تامر حسني مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، بوستر العمل الفني الجديد.

وأرفق تامر البوستر بتعليق حمس من خلاله محبيه للعمل قائلاً: "مستنين الجديد".

وتفاعل عدد كبير من متابعي تامر مع الصورة معبرين عن حماسهم الكبير للعمل، ومتمنين لتامر التوفيق والنجاح الدائم.

وكان تامر قد أطلق مؤخراً أغنية جديدة مع فيديو كليب، من ألبوم "هرمون السعادة"، تحت عنوان "موحشتكيش"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وحقق بها 10ملايين مشاهدة بعد طرحها منذ 7 أيام.





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