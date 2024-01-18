درة التونسية بالحجاب في "إثبات نسب"

ميرنا وليد - بيروت - حمست الممثلة التونسية درة متابعيها لمسلسلها الدرامي الجديد "إثبات نسب"، والذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

وشاركت درة متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل "إثبات نسب"، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.

وأرفقت درة الصور بتعليق، قالت فيه: "نوال.. إثبات نسب".

ومسلسل "إثبات نسب" من تأليف محمد ناير وجمال رمضان، ومن إخراج أحمد عبده، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين، من بينهم: محمود عبد المغني، صدقي صخر، هند عبدالحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس.

وعلى صعيد آخر، أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "الذئب"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهو من بطولة هاني سلامة، وتؤدي فيه درة شخصية طبيبة نفسية تواجه العديد من المشاكل والصعاب.



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