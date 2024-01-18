فستان زفاف أميرة سلطنة بروناي حديث الجمهور.. تصميم رائع من توقيع زهير مراد

ميرنا وليد - بيروت - شارك مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد مجموعة صور لعروس أمير سلطنة بروناي، عبد المتين من حفل زفافها، والذي جاء من تصميمه وخطف الأنظار بجمالها وأناقته. إيقاف الإعلامي أحمد عبد العزيز عن العمل

وعبّر مراد عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث المهم قائلاً: "كان لي الشرف أن أكون جزءًا من حفل الزفاف الملكي لعائلة بروناي من خلال تصميم فستان زفاف عروسة الأمير عبد المتين. ألف مبروك للعروسين، أتمنى لهما حياة مليئة بالحب والسعادة".

شهد يوم أمس احتفال جديد لسلطنة بروناي بزفاف الأمير عبد المتين، نجل أطول ملوك العالم حكمًا السلطان حسن البلقية، ضمن احتفالات تستمر 10 أيام للزفاف، وعقد قران عبد المتين (32 عامًا) وزوجته يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عامًا) حفيدة أحد مستشاري السلطان.

وتم الحفل في قصر نور الإيمان (إستانة نور الإيمان)، وقام الأمير عبد المتين وزوجته بجولة لهما كزوجين في موكب في العاصمة بندر سري بيغاوان.

وستختتم الاحتفالات في 16 كانون الثاني/ يناير، ومن المقرر أن يُقام عرض عسكري حول عاصمة بروناي.

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