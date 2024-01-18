بالصور- لقطات رومانسية وغزل بين عقيل الرئيسي وفرح الهادي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل عقيل الرئيسي مع متابعيه، عبر حسابه الرسمي، مجموعة من الصور التي ظهر فيها بلقطات رومانسية مع زوجته الممثلة والفاشينستا الكويتية فرح الهادي، كما تغزلت الأخيرة به بكلمات رومانسية دافئة.



ولفتت فرح الهادي أنظار المتابعين بسبب إطلالتها الرائعة، والتي لاقت إعجاب محبيها.

وظهرت فرح الهادي في الصور بفستان أسود تزينه فراشة ضخمة للغاية من منطقة الصدر باللون الفوشيا.

واختارت فرح تسريحة الشعر المرفوع، واعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها الجميلة، ونسقت إطلالتها مع مجموعة مجوهرات ناعمة متناسقة مع إطلالتها، كما اختارت حذاء ضخم باللون الفوشيا.

وأرفقت فرح الهادي الصور بتعليق رومانسي، قال فيه: "فكُل بلادٍ قربت منكَ منزلي وكلُّ مكانٍ أنتَ فيه مكاني".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وعبروا عن إعجابهم بالثنائي، ومحبتهم لهما، كما أثنوا على إطلالة فرح الجميلة والأنيقة.

