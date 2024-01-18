ميرنا وليد - بيروت - لاحظ رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن الممثلين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لم يقوما بحذف صورهما سوياً عبر حساباتهما الخاصة، بالرغم من طلاقهما.

وبعض المتابعين إعتبروا أن تصرفهما هذا يعني أنه من الممكن أن يعودان لبعضهما البعض، أما البعض الآخر إعتبر أنه أمر طبيعي ولا يعني شيئاً.

وقد نفت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز منذ قليل عبر حسابها الأقاويل التي تتحدث عن خيانة الممثل أحمد العوضي لها والأنباء التي تتحدث عن تورط العوضي في علاقة مع فنانة مصرية أخرى وعلقت قائلة : "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين زواج وإنفصالنا شيئ قدري ( مش بإيدنا )".

كانت هذه تفاصيل خبر تصرف من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد طلاقهما يثير الجدل.. هل يعودان لبعضهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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