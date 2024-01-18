شاهد الفنانة شجون الهاجري تكشف عن معاناتها كونها لقيطة

تحدثت الفنانة الكويتية “شجون الهاجري” في مقطع فيديو عن الصعوبات التي تواجهها بسبب كونها يتيمة ومُتبناة.
وقالت “الهاجري” في أحد اللقاءات: “عندما أدخل مكانًا وأريد أن أسلم على الناس، يقولون لي لا تسلم، أنت ابن غير شرعي”.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة الكويتية قد صرحت سابقًا أنها لا تعرف والديها الحقيقيين، وكانت تعيش في دار للأيتام، ثم تبنتها عائلة كويتية وعاشت معها حتى سن الثالثة عشرة.
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