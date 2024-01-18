شاهد فرح الهادي تبكي على الهواء بعد سؤالها عن رؤية والدتها لابنها آدم

في برنامج “دانه كوست”، ظهرت الفنانة الكويتية فرح الهادي برفقة زوجها عقيل الرئيسي.

وخلال الحلقة، سألت مقدمة البرنامج فرح عن رؤية والدتها لابنها آدم، أجابتها فرح بأنها رأته، وأن اللقاء كان مؤثرًا للغاية، وشبهته بفيلم.

قالت فرح: “وقت ما شافت أمي آدم، كان كأنه مشهد في فيلم فيه بكاء وفرح وأشياء كثيرة. أنا إلى الحين فيا أمور كثيرة ما اتعدلت، وكان يهمني كثيرا أن آدم يكون موجود ويكبر معاها وهي تكبر معاه. صار فيني ما أبي أضيع وقت”.