ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني وائل جسار، صورة تجمعه بالفنانين المشاركين في حفل "ألحان صلاح الشرنوبي".

وشارك وائل متابعيه صورة له من كواليس بروفة الحفل، ظهر فيها برفقة كل من أصالة وراغب علامة وأسماء لمنور ونانسي عجرم وعاصي الحلاني.

وأرفق وائل الصورة بتعليق عبر من خلاله عن فرحته بتواجده مع زملائه الفنانين، وكتب قائلاً: "صورة بألف عنوان".

وتفاعل عدد كبير من محبي الـ6 فنانين، وعبروا عن إعجابهم بالصوة، وحماسهم الكبير للحفل.

يذكر أن حفل "ألحان صلاح الشرنوبي" يأتي تكريماً لمشواره ومسيرته الفنية التي قدم من خلالها العديد من الألحان لكبار الفنانين في الوطن العربي.



كانت هذه تفاصيل خبر صورة مميزة تجمع وائل جسار بـ5 فنانين آخرين منهم نانسي عجرم وأصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.