تفاصيل الساعات الأخيرة قبل طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الناقد الفني المصري طارق الشناوي عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل طلاق الممثلين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وأكد طارق الشناوي أن ياسمين هي من أصرت على وقوع الطلاق وإعلانه، أما أحمد العوضي فكان يحاول تأجيل الإنفصال ومصالحتها.

وقال طارق الشناوي بمداخلة مع الإعلاميّة بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة": "واضح إن أحمد حتى اللحظة الأخيرة كان يحاول على الأقل يوقف الإعلان عن الطلاق لو حدث، وبعدها ممكن يرجعوا لبعض، لكن ياسمين استخدمت كلمة رسمي في إعلانها، وكلمة رسمي توضع بين قوسين".

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