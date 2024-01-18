كم تقاضت كاتبة مسلسل "للموت" على بيع النسخة التركية منه؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد عرض الإعلان الدعائي للنسخة التركية من مسلسل للموت، تساءل الجمهور عن المبلغ الذي تقاضته كاتبة العمل اللبنانية ندين جابر على بيع المسلسل.



في الحقيقة أن ندين لم تتقاضي أي مبلغ لأنها كانت قد باعت المسلسل وحقوقه كاملة لشركة إيغل فيلمز، عندما أنتجت العمل، وكانت ندين قد أكدت هذا الكلام خلال حلولها ضيفة على موقع الخليج 365 في برنامج "ما بدا هلقد" مع الإعلامية اللبنانية هلا المر.

وكان المنتج اللبناني جمال سنان قد شارك الجمهور مقطع الفيديو الدعائي للنسخة التركية من مسلسل "للموت"، وعلق: "بعد النجاح العربي الجماهيري الكبير الذي نتشرف به كثيراً.. يصبح اليوم مسلسل #للموت أول عمل عربي في تاريخ الدراما العربية يتمّ تحويله لنسخة أصلية بالتركي"، وأعادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بطلة العمل بالنسخة اللبنانية مشاركة المنشور وعلقت: "كتير فخورة بهالعمل وباللي حققه. الحمدالله نعمة كبيرة. مبروك لكل شركا النجاح".