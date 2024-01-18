رامي جمال يطرح أغنية "وأنا بفارق" غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المطرب رامي جمال، عن موعد طرحه أغنية جديدة بعنوان "وأنا بفارق"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر المطرب رامي جمال، البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها قائلًا: "وانا بفارق، الجمعه ان شاء الله الساعه ٥ علي قناه اليوتيوب توزيع العبقري أحمد إبراهيم ولحن تيام علي وكلمات أدهم معتز.. وعد ان شاء الله بأغنيه من أهم أغاني مشواري المتواضع".

آخر أعمال المطرب رامي جمال:

يذكر ان آخر أعمال المطرب رامي جمال، أغنية "دوخناك يا فراق"، ديو مع زوجته ناريمان، كلمات أحمد عز، ألحان محمود انور وتوزيع محمد مجدي.

وتقول كلمات الأغنية:-

يا فراق تعالي.. رجعتنا ومحصلش جديد

زعلنا اهو بيكبر ويزيد بقينا نستحلي الوجع وبقينا بندور عليه

يا فراق تعالي.. مفيهاش المره دي رجوع

ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه ونرجع ف ايه

دوخناك يا فراق.. معلش احنا الاتنين اسفين

ومفيش عِشره وخوف من بكره هيعملوا فيك أسافين

وبوصيك لو يوم حنينا.. متصدقناش تبّت فينا

لا أنا ولا هو في يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين

يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب اوي لينا

بقينا عشاق من ورق والحب ملناش دعوه بيه