بالصور.. العرض الخاص لفيلم "هجان" بحضور أبطاله بسينما موفي بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قبل انطلاق عرضه في السينمات، أقيم العرض الخاص لفيلم "هجّان" في سينما موڤي بالرياض بحضور أبطاله عزام النمر ومحمد هلال وتولين بربود ورايد الضيوفي، وذلك قبل طرحه بصالات السينما بالمملكة العربية السعودية في ١٨ يناير.

الفيلم من كتابة مفرج المجفل وعمر شامة وأبو بكر شوقي، ومن بطولة: عبدالمحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.

وتدور أحداثه حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة، ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة، وبعدما يستغله المالك القاسي جاسر، يصبح على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة.

وحظي "هجّان" باستقبال حافل في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومع إطلاق الإعلان الرسمي له كان مثار حديث جمهور وسائل التواصل الاجتماعي مع عرضه لأجواء أسطورية وغير تقليدية، تكشف عن وجه مختلف للمملكة العربية السعودية.

ويعد "هجان" أحدث إنتاجات كلًا من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي. وخدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel. الفيلم من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، كما شاركت في الإنتاج رولا ناصر.