كيم كارداشيان تستعرض مكتبها الفاخر.. وتلفت الأنظار بوجود نسخة ثلاثية الأبعاد من دماغها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو استعرضت من خلاله مكتبها الفاخر، الذي ضم نسخة ثلاثية الأبعاد من دماغها وسرير لتسمير البشرة.



ووثقت كيم كارداشيان في مقطع الفيديو، جولتها في أرجاء مكتبها الفاخر.

وظهر في مقطع الفيديو جدران المكتب التي تغطيها أغلفة المجلات التي ظهرت فيها كيم، وقالت الأخيرة في الفيديو تعليقاً على هذا المشهد: "أنا كيم كارداشيان... بالطبع، كل أغلفة مجلاتي تغطي جدراني".

كما ظهر في الفيديو تمثال يشبه جسدها، تسخدمه كعارضة أزياء، وعلقت كيم: "بلا شك، لدي عارضة أزياء خاصة بي وفقًا لقياسات جسدي في غرفتي الفخمة".

وعرضت كيم الحائط التلفزيوني الضخم الذي يعرض حملاتها التجميلية المتعددة بشكل متكرر، واللافت للأنظار ظهور نموذجين ثلاثي الأبعاد لعقلها وطائرتها الخاصة، على مكتبها.

وكشفت كارداشيان عن وجود سرير للتسمير والعلاج بالضوء الأحمر في منزلها.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تستعرض فيها كيم ديكور منزلها الفاخر، إذ كانت قد نشرت فيديو سابقاً، ظهر فيه ديكور وأكسسوارات غريبة داخل منزلها في هيدن هيلز بولاية كاليفورنيا، مثل طاولة قهوة بلا أرجل وكراسٍ بأرجل عنكبوتية معدنية سوداء.

