الموت يفجع الإعلامية هدى شديد.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت العلامية اللبنانية هدى شديد وفاة زوج شقيقتها جورج إفرنجي ونعته بمجموعة صور تجمع العائلة عبر حسابها الخاص.

وعلقت عهدى شديد قائلة: "رحت واخدت معك من بيتنا روح النكتة والمرح والضحكة اللي ما فارقتك طيلة صراعك مع مرض السكري وحتى انت وعم تودّع عا فراش الموت."

وتابعت: "إلى اللقاء يا صهري وخيّي، وسلّم عا زمرد اللي انقذت حياتك وانت انقذت حياتها مرات ومرات، بتكون ناطرتك. رح احفظ رسايلك الصوتية اللي كنت تخبرني فيها انك عم تطلع عا مار شربل وتصليلي وما تنسى تضلك تصلي حتى الله يسترنا بآخرتنا ونروح متلك مجبورين الخاطر وما تعتل همّ سهام وسكير وماريان كلنا حدهن".



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