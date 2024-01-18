دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على الثلج.. وفيديو لطيف للغاية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور مقطع فيديو لطيف للغاية عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي تقضي وقتاً ممتعاً على الثلج.

وقد تألقت دانييلا رحمة بآخر إطلالتها، وأبهرت الجمهور بلوك مميز بغاية الأناقة، حيث ظهرت بصور نشرتها عبر حسابها الخاص مرتديةً قميض باللون الأبيض ذات أكمام طويلة مع حزام عريض باللون الأسود ضيق، وسروال أسود ضيق ونسقت معهم سترة كروب سوداء ذات أكمام طةيلة مع حذاء من الجلد الأسود عالي ذات كعب، وتركت دانييلا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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