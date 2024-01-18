بدر صبري يطرح أغنية ''العشران''.. ويشعل حماسة الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المغربي بدر صبري، عبر قناته الرسمية على يوتيوب جديده الفني، وهو عبارة عن أغنية سينغل تحمل عنوان ''العشران''.



الاغنية صورت مشاهدها بمدينة الرباط، وتحديدا بأحياء يعقوب المنصور والمحيط، رفقة أصدقاء بدر صبري في محاولة له للتسويق لمدينته وإبراز جوانب منها غير معروفة للمغاربة، وهي من كلمات أيوب أوزايد وبدر صبري، وتلحين صلاح مجاهد، والتوزيع الموسيقي لأمين الهواري، ومكساج والماسترينغ لكريم لوكيلي، أما الإخراج كان للمخرج Niigu، الذي جسد بصريا موضوع الاغنية التي تستحضر الحنين والشعور بالفقدان تجاه الأصدقاء القدامى الذين اختاروا طرقًا مختلفة في الحياة.

ويمكن تصنيف أغنية "العشران'' ضمن لون الراي العصري حيث تتميز بإيقاعات موسيقية شبابية راقصة، وكلمات بسيطة بالدارجة المغربية لتكون قريبة من الجمهور المغربي.