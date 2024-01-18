محمود حجازي يكشف موعد عرض مسلسل "حدوتة منسية"

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان محمود حجازي، جمهوره البوستر الرسمي لمسلسل "حدوتة منسية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب محمود حجازي، عبر حسابه قائلًا: "قريبا على قنوات المتحده، مسلسل (حدوته منسية) في دور نوح، تأليف : محمود حمدان، مدير التصوير : شريف النمر، إخراج : محمد محي الدين، ابتدأ من يوم السبت ٢٧ / ١ على قنوات cbc , وcbc دراما.. إن شاء الله نوعدكم بعمل محترم وممتع ويارب الخير للجميع".

موعد وقنوات عرض مسلسل حدوتة مصرية :-

ويستعد أبطال مسلسل "حدوتة منسية"، لانطلاق أولى حلقاته على قناة CBC، بداية يوم 27 يناير الجاري، من السبت إلى الأربعاء، والإعادة لحلقات مجمعة يومي الخميس والجمعة.

قصة مسلسل حدوتة مصرية :-

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي مليئ بالتشويق والإثارة، من خلال امرأة تجد نفسها مسؤولة عن ثروة كبيرة بعد وفاة زوجها الذي لسبب ما حرم أبناءه من الميراث، لتجد نفسها في أزمة كبيرة مع تصاعد الأحداث، خاصة مع مطاردة ماضي أليم لها يهدد مستقبلها ويفضح سر خطير أمام الجميع.

أبطال مسلسل حدوتة مصرية :-

مسلسل حدوتة مصرية، بطولة عدد من النجوم، منهم : "سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، محمد علي رزق، ريم سامي، طارق صبري، أمير صلاح الدين، هبة عبدالغني، نانسي صلاح، دعاء حكم، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.