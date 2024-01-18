فن ومشاهير

هذا ما حققه فيلم "عصابة عظيمة" في شباك التذاكر بعد أسبوعين من طرحه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تجاوزت إيرادات فيلم "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس، حاجز ال ٢ مليون جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق الفيلم الكوميدي "عصابة عظيمة" حتى الآن إيرادات قدرها ٢ مليون ٥٣٥ ألف ٧٩٤ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ٧ أفلام أخرى بالسينمات هي: (أنا وابن خالتي، الحريفة، أبو نسب، كارت شحن، الإسكندراني، ليه تعيشها لوحدك، شماريخ)

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، محمد محمود، رنا رئيس، كريم عفيفي، فرح الزاهد، أحمد عزمي، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج وائل إحسان

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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