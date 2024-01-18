هذا ما حققه فيلم "عصابة عظيمة" في شباك التذاكر بعد أسبوعين من طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تجاوزت إيرادات فيلم "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس، حاجز ال ٢ مليون جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق الفيلم الكوميدي "عصابة عظيمة" حتى الآن إيرادات قدرها ٢ مليون ٥٣٥ ألف ٧٩٤ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ٧ أفلام أخرى بالسينمات هي: (أنا وابن خالتي، الحريفة، أبو نسب، كارت شحن، الإسكندراني، ليه تعيشها لوحدك، شماريخ)

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، محمد محمود، رنا رئيس، كريم عفيفي، فرح الزاهد، أحمد عزمي، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج وائل إحسان