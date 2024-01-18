بعد رسالتها اللاذعة، أريانا غراندي تزّف خبرًا سعيدًا لجمهورها وتُحدد الموعد

فاجأت الفنانة العالمية، أريانا غراندي، معجبيها بمنشور على صفحتها الخاصة على انستغرام، اعلنت فيه عن تاريخ اصدار البومها الجديد “Eternal Sunshine” الذي سيصدر في ٨ آذار/مارس المقبل بعد اكثر من ثلاث سنوات من الانتظار.

في هذا السياق، شاركت “غراندي” جمهورها بصورة غلاف الألبوم الجديد على صفحتها الخاصة، إضافة الى صوّر متنوعة من داخل الاستوديو.

ظهرت غراندي على الغلاف وهي ترتدي قفازات رقيقة من قماشة التول وتضع يدَيها على رأسها.

وكانت أريانا غراندي قد حمسّت جمهورها خلال العام الفائت، اكثر من مرّة للألبوم الجديد عبر “انستغرام” دون ان تكشف عن الموعد المحدد لاصداره واكتفت بالقول:”اراك في العام القادم”.

ومنذ ايام اطلقت اريانا أول أغنية من ألبومها الجديد بعنوان Yes, And؟”، وقد حاز العمل على اكثر من ١٩ مليون مشاهدة على يوتيوب بعد خمسة ايام فقط من اطلاقها. وقد اثارت أريانا جدلاً واسعًا في الأغنية بعدما وجّهت من خلالها، عدة رسائل لاذعة لكل من تنمّر عليها وتدخل في حياتها الشخصية بعد انفصالها عن زوجها وارتباطها سريعًا بعلاقة عاطفية بالممثل ايثان سلايتر، ما دفع بالأخير الى الانفصال عن زوجته واتهام غراندي بالتسبب بالانفصال.

تجدر الاشار ة الى ان غراندي لم تصدر أي ألبوم منذ العام ٢٠٢٠، حيث حاز ألبومها الأخير “Positions” على العديد من الجوائز.