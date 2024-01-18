جويل ماردينيان بإطلالة ملفتة.. وفستانها الضيق حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان مقطع فيديو خطفت فيه الأنظار بإطلالة كلفتة وفستان أنيق للغاية.



وإرتدت جويل فستان قصير وضيق باللون الأخضر الفاتح، من دون أكمام وبقصة مميزة عند الصدر.

ومن الناحية الجمالية، تركت جويل شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمال ملامحها.

وكانت جويل ماردينيان قد كشفت أخيراً عن وقوع خلاف عائلي بينها وبين زوجها أثناء تواجدهما برحلة عائلية، حيث نشرت صورة سوداء اللون، وعلقت: "الحياة مجنونة، كيف يمكن لأفضل يوم أن يتحوّل إلى أسوأ يوم! سأبتعد عن إنستغرام لوقت طويل جدًا، وأتمنّى لكم جميعًا أيامًا جميلة فقط"، وقامت بحذف جميع صورهما سوياً.

وبعد إزدياد الشائعات حول قيامه بخيانتها، إضطرت جويل للتحدث عن الأمر، ونفته نفياً قاطعاً، مؤكدة أن ما حدث حينها كان خلافاً عادياً، ولم يصل الأمر إلى حد الخيانة أو الطلاق، وأضافت أنها لا تقبل على نفسها العيش مع رجل خانها، لاسيما أنها لا تعتمد عليه ماديًا، وليست ضعيفة الشخصية.