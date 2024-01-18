بفيديو يحمل لحظات جميلة بينهما.. محمد نور يعايد إبنته عليا بعيد ميلادها بكلمات من الحب

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان المصري محمد نور إبنته عليا بمناسبة عيد ميلادها من خلال مقطع فيديو شاركه مع الجمهور عبر حسابه الخاص، أظهر من خلاله لحظات وأوقات جميلة عاشها مع إبنته، وعلق محمد على المنشور بكلمات من الحب قائلاً: "انهارده عيد ميلادي انا وروح قلبي عليا كل سنة وانت طيبة ربنا يحفظك ويحفظ اولادنا جميعا كل سنة وانت طيبه".



وفي وقت سابق، طرح محمد نور، أغنية جديدة بعنوان "عليا".

وأهدى محمد نور الأغنية الجديدة لابنته "عاليا"، والتي ظهرت معه في الفيديو كليب الخاص بالأغنية، بإدارة المخرجة بتول عرفة.

الأغنية من كلمات مايكل توفيق، لحن محمد غريب، وتوزيع موسيقي محمد شفيق.