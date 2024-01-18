فيديو مؤثر للغاية.. قصي خولي يودع والده للمرة الأخيرة وإنهيار أفراد العائلة

ميرنا وليد - بيروت - ودّع الممثل السوري قصي خولي والده عميد الصحافة السورية الاعلامي عميد خولي للمرة الأخيرة قبل ان ينقل الى مثواه الأخير. وتفاعل الجمهور مع اللقطات التي انتشرت للممثل في الكنيسة خلال مراسم دفن والده الراحل وظهر جالسا الى جانب والدته المنهارة على فراق زوجها اضافة الى ان قصي كان واقفا الى جانب شقيقاته اللواتي لم يتوقفن عن البكاء وبدت علامات التأثر واضحة على قصي اذ ان دموعه خانته خلال حمل تابوت والده قبل الدفن.

ومن موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي للممثل قصي خولي راجين من الله ان يسكن الراحل فسيح جناته.

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