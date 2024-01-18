معرض الكتاب 2024 | "لو كنا نطير".. كتاب جديد لـ باسم شرف يكشف خيالات الحياة بعد الثمانين

ياسر رشاد - القاهرة - معرض القاهرة الدولي للكتاب .. صدر عن دار دوِّن للنشر والتوزيع كتاب "لو كنا نطير" للكاتب باسم شرف، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024.

"لو كنا نطير" عبارة عن نصوص نثرية أقرب للخواطر يحاول الكاتب من خلالها الحديث عن نفسه وأقرب الناس إليه. ويتخيل من خلال تلك الكتابات حياته بعدما يصل لسن الثمانين من عمره، وسط الأحلام الضائعة لسنوات.



"لو كنا نطير" عبارة عن نصوص متفرقة تربطهم حالة يمر بها الأشخاص الذين فقدوا أصحاب وأهل، وكأنها سيرة ذاتية لجيل كامل. ممن فقدوا الشغف والأحلام ولكنهم في انتظار تغيير طفيف يعينهم على الحياة. سيرة ذاتية لشوارع وأُناس مروا ولم يتركوا أثرا.



باسم شرف كاتب وسيناريست مصري، من مواليد عام 1979. حاصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة. شارك في كتابة العديد من المسلسلات مثل "تامر وشوقية" و"راجل وست ستات" و"عالم سمسم" للأطفال. صدر له كتاب “يا سلمى أنا الآن وحيد” والمجموعة المسرحية “جزمة واحدة مليئة بالأحداث” عن دار ميريت والمجموعة القصصية “كفيف لثلاثة أيام” عن دار العين وتمت ترجمتها لعدة لغات، وصدر له روايات: “جرسون” و"لو قابلتك من زمان" عن دار دوِّن للنشر والتوزيع.



يشار إلى أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج كضيفة شرف لنسخة هذا العام.