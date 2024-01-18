معرض القاهرة للكتاب 2024 | 12 عنوانًا جديد قصور الثقافة بينها 8 روايات

ياسر رشاد - القاهرة - معرض القاهرة للكتاب 2024 .. صدرت عن سلسلة "آفاق عالمية" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة مختارة بعناية من العناوين الأدبية قوامها 12 عنوانًا، وحرصت على أن يغلب عليها الروايات احتفاء بهذا اللون خلال دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وبلغ عددها 8 من أفضل الروايات التي عرفتها البشرية، متنوعة في فكرها وبنائها واللغة التي ترجمت عنها، وذلك ضمن برنامج مشاركة ثرية للهيئة بالمعرض ينفذ ضمن خطط وزارة الثقافة.

"تورتيلا فلات"

تضمنت هذه الروايات عن اللغة الإنجليزية رواية "تورتيلا فلات" وهي أولى نجاحات الكاتب الأمريكي "جون شتاينبك" التي صدرت له عام 1935 وقبل حصوله على جائزة نوبل بأكثر من ربع قرن، وترجمها "سيد جاد" عام 1972.

وعن اللغة الفرنسية 3 روايات وهي الملحمة التاريخية "الأحمر والأسود" بجزأيها، والدراما السياسية الشيقة "دير بارم" وهما اللذان جعلا من "ماري هنري بيل" الشهير بـ "ستندال" من أهم رواد الواقعية في الرواية وصدرا عام 1830 و1839 على الترتيب وترجمهما عبد الحميد الدواخلي خلال ستينيات القرن الماضي، ورواية "مدام بوفاري" الشهيرة للكاتب "جوستاف فلوبير" بترجمتها الخالدة للكاتب الصحفي "محمد مندور".

وكذلك عن اللغة الأسبانية الرواية الآسرة "مئة عام من عزلة" لجابرييل جارسيا ماركيز في أفضل ترجماتها للراحل سليمان العطار الذي وضعها قبل حصول مؤلفها على جائزة نوبل بسنوات، وعن اللغة الإيطالية رواية "قلبان في عاصفة" البديعة للكاتب "رافائيل سباتيني" أهم روائي إيطاليا في النصف الأول من القرن العشرين وترجمها الدكتور محمد أبو طائلة.

وترجمتان جديدتان؛ الأولى عن اللغة الروسية لرواية "ميخائيل بولغاكف" أحد أبرز كتاب الرعيل الأول من الروائيين في روسيا والتي سماها "قلب كلب" وتنبأ فيها بواقعنا الحالي عندما كتبها عام 1925 وهي ترجمة "دكتور نوفل نيوف"، والثانية عن اللغة الصينية وهي "رحلة رجل الزمن القديم"، من أبرز الروايات الكلاسيكية الصينية، تقدم رؤية عميقة لطبيعة هذه الروايات والتي تتقارب كثيرًا مع نظيرتها العربية والشرقية مطلع القرن العشرين، والرواية تأليف "ليو غه" وترجمة دكتور محسن فرجاني الذي أجاد في مواجهة صعوبة اللغة القديمة التي كتبت بها.

يضاف إلى جانب الروايات الثمانية، أربع عناوين متفردة ومتنوعة في شكلها الأدبي، وهي "حصاد" التي تضم اكتشاف لما كتبه ونشره برتولد بريشت في مجلة قام بتأسيسها مع مجموعة من رفاقه وهو في عمر 15 عامًا ويضم الكتاب 6 أعداد من أصل 7 حيث اعتبر السادس منها مفقودًا، وينفرد الكتاب بصور لصفحات العدد الرابع كاملًا وقام بترجمة محتويات هذه الأعداد عن اللغة الألمانية "دكتور ماجد الخطيب".

وكذلك كتاب "الملاذ الأخير" والذي اعتمد فيه مترجمه الحسين خضيري على فكرة أن هناك شعراء كتبوا عن موتهم في قصائدهم، حيث دأب يبحث عن القصائد التي وضعت باللغة الانجليزية وتحققت فيها هذه الفكرة.

ومسرحية "الأسوار" التي تعد من أهم المسرحيات الأمريكية والحاصلة على جائزة البولتيزر المرموقة لمؤلفها "أوجست ويلسون" أحد أبرز كتاب المسرح الأسود في العقود الأربع الأخيرة، وترجمها "دكتور محسن عباس".

وأخيرًا كتاب "أنطولوجيا القصة القصيرة السواحيلية" ترجمة دكتور محمد يسري وهو عبارة عن مجموعة قصصية لعدد من أبرز كتاب دول جنوب حوض النيل، تنزانيا وكينيا، عن اللغة السواحيلية التي يندر تقديم ترجمات عنها.

سلسلة آفاق عالمية، تصدر برئاسة تحرير د. أنور إبراهيم، ومدير التحرير جمال المراغي، وسكرتير التحرير مها عبد الرازق، وتعنى بنشر الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية في الأدب والنقد والفكر من مختلف اللغات.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 بمركز مصر للمعارض الدولية (صالة 1 – جناحB3 ) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.